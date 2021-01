Gonzague COQUELIN DE LISLE

Après une reconversion professionnelle et une formation de Développeur Web et Web Mobile, j'ai réalisé un stage de deux mois chez IT Bubbly pour développer un plugin sur le logiciel de gestion de parc GLPI. Je suis désormais à la recherche d'une alternance en tant que Concepteur-Développeur d'Applications.



Lors de mon stage et des projets réalisés en école, j'ai pu notamment développer mes compétences dans les technologies suivantes :

- PHP

- Java

- JavaScript

- PhpMyAdmin et Mysql

- Environnement Linux et serveur Apache2



Avant de me reconvertir, j'ai obtenu un master en Relations Internationales de l'IEP de Bordeaux et une maîtrise en Histoire à Paris IV Sorbonne. J'ai également travaillé pour le Ministère de la Défense, et deux ans dans un collège en tant qu'Assistant dÉducation durant mes études. Toutes ces expériences m'ont apporté des compétences non techniques mais essentielles au travail en entreprise :

- Adaptabilité et travail en équipe

- Capacités de synthèse et de communication

- Autonomie