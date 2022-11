Gérant associé à BIO ESPRIT qui est une société de transformation spécialisée dans l’extraction et la production de l’huile d’argan. Né grâce aux valeurs et aux idées de ses fondateurs qui défendent avec conviction et forme l’importance des traditions, des richesses culturelles, des gestes et du savoir ancestrale de la population berbère local du sud marocaine des plus raffinées aux plus innovantes.