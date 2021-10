Goutier THIERRY

CARISTE -PRÉPARATEUR DE COMMANDE- GESTIONNAIRE DE STOCK

18 ans d’expériences en logistique et en industrie :

- Cariste,

- Préparateur de commande,

- Gestionnaire de stocks et déstockage,

- Gestion des transports de marchandises,

- Responsable de quai,

- Contrôle des marchandises.



Madame, Monsieur,



Je me permets de vous solliciter afin de vous présenter une idée innovatrice en logistique.

Quelle est cette idée et en quoi est-elle innovatrice ? Il s’agit de données informatiques mises au point par mes soins et développées sur le terrain, à injecter dans un logiciel de gestion de stock déjà existant, le but recherché étant d'’atteindre un chiffre proche de Zéro en matière d’erreurs de stocks. L’adaptation au logiciel existant est faite par mon partenaire développeur qui maîtrise parfaitement les langages web, les langages propres aux bases de données ( MySQL, PL-SQL, MS Access, Oracle...) ainsi que Java, VBS, Pascal, etc.



Pour mettre au point cette nouvelle méthode, je cherche des entreprises prêtes à essayer mon nouveau concept, puis à me donner leur avis, étant entendu que je reste ouvert à toutes suggestions me permettant de perfectionner mon produit.

En bref, ma démarche a pour but de vous faire économiser votre temps, votre argent et à limiter au maximum vos erreurs dans vos stocks.



Mon expérience professionnelle, riche et variée, et mes compétences propres m'ont permis de développer ce système logistique innovant, que j’ai déjà mis en place dans certaines entreprises. A ces occasions, j’ai pu découvrir, puis rectifier les problèmes de stockage et déstockage de ces entreprises, tout en leurs permettant d’obtenir un gain de temps significatif, et un gain financier non négligeable.



UN TEST GRANDEUR NATURE REUSSI

Au sein de l’entreprise Fallot, à la demande de mon cadre M. Christian Louis et du Directeur Général M. Rossignol, j'ai personnellement mis en œuvre ma nouvelle application logistique pendant une semaine (en partenariat avec l’informaticien maison). Les résultats ont été à la hauteur de leurs attentes :

Nous avons assisté à une baisse de la manutention et donc à un gain de temps.

Nous sommes parvenus à zéro erreur sur les dates de péremption.

Les commandes étaient prêtes en temps voulu.

Les prestataires étaient servis immédiatement.

L’organisation dans sa globalité était de meilleure qualité sans approximation.



Cette méthode a été déjà aussi testée, avec succès, auprès de SA MANZINI (rd 974 - 21700 Comblanchien. Monsieur Marc Manzini, gérant de la société, m'a rédigé à la suite de cette évaluation un rapport écrit favorable qui est consultable si vous le désirez.

Enfin, j’ai à disposition une maquette, construite au 20ème (avec racks, palettes Europe avec produits et un semi-remorque) qui permet de visualiser de façon pratique l’organisation proposée grâce à ce nouveau concept logistique.

J'invite toute personne voulant améliorer ses performances logistiques à me contacter.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Langage HTML\CSS\JAVASCRIPT.

Développement web et logiciel Notepad++

Logiciel Visual Basic studio,Langage VBA

Microsoft Excel\Macro\VBA