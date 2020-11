Grace Emmanuelle MOTASSI

Diplômée en management, spécialité marketing de l'IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT, passionnée par le relationnel et les enjeux de la communication. Je suis à la recherche d'un poste à durée indéterminée.



Je suis une personne déterminée et créative.

Je désire mettre à profit mes compétences acquises durant mes expériences passées dans les domaines de la communication et du marketing et relever de nouveaux challenges.



Voici quelques uns des projets que j'ai menés à bien au cours de mes différentes expériences professionnelles:



ASSET MANAGEMENT - LYXOR



- Elaboration et gestion du plan de communication pour les 20 ans de Lyxor et gestion globale tous les événements qui y avaient autour.



- Organisation des événements clients en France et des roadshows européens.

- Mise en oeuvre et suivi des communications (newsletters, infographies, etc).

- Gestion du déploiement de la campagne publicitaire dans les médias et achat d'espaces en Europe.

- Gestion des actions inhérentes aux 20 ans sur les canaux digitaux.



AUTO-ENTREPRENEUR - PARLONSFOOT 237



- Création et gestion du plan de communication du média.

- Gestion quotidienne des publications.

- Suivi des professionnels du football.

- Elaboration et gestion des partenariats



AUTRES EXPERIENCES



CRM : Rendre l'expérience client agréable, fluide et simple, en agissant toujours dans une optique de satisfaction maximale, chez Réserverchic.



OPERATIONNEL : Dans une optique d'organisation, la gestion de 12 hôtesses; la gestion d'un diner conférence de 500 personnes.



MARKETING-COMMUNICATION : préparation et mise en oeuvre des opérations commerciales via ciblages, création de supports( flyers, affiches, mailings) de communication.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Communication

Marketing relationnel