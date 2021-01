Greg Conseil

Mon background professionnel et personnel au service de votre image.

:: STRATÉGIE WEB

Meilleur choix de présence sur le web. Création ou amélioration de votre site, meilleur référencement, paramétrage, mise en synergie de tous vos comptes déjà existants.

:: GRAPHISME

Relookage total ou partiel de vos visuels en adoptant une nouvelle charte graphique avec création de logo, avatar stylisé, bannières pub, photos de couvertures, fond de page,...

:: CONSULTING/COACHING

Bénéficier dune expertise ou dun audit pour mieux comprendre les enjeux et vous guider dans vos futurs choix en fonction du support choisi. Intermédiaire auprès dautres professionnels de la com.

:: RÉDACTION DE CONTENUS

Le choix dun titre et sous-titre, de mots-clés, de slogans, le style, le ton, la mise en page,... sont déterminants. Différencier les règles décriture du "print" et du "web" aux publics distincts.

:: VIDÉO/PHOTOGRAPHIE

La vidéo et la photo génèrent beaucoup plus dinteractions et de partages que le texte. Elles nécessitent néanmoins un travail de montage et de retouches indispensables pour un rendu soigné.

:: PRINT

Les logiciels de création digitale étant quasiment les mêmes de ceux utilisés pour limpression, le graphisme peut se décliner sur les supports solides (plaquettes, flyers, affiches, objets pub,...)