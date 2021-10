Grégoire ACERRA (GRÉGOIRE ACERRA)

Ayant suivi une formation de journaliste et une autre de correcteur en école de journalisme (EMI-CFD, Paris), j'ai œuvré dans ces deux domaines durant dix ans à Moto Magazine (Éditions de la FFMC), travaillant essentiellement sur le site Internet du mensuel (www.motomag.com). Ledit mensuel est spécialisé dans la moto, l'équipement du motard et l'information sur les politiques de sécurité routière.



Ayant quitté Moto Magazine en 2015, j'exerce depuis essentiellement mon métier de correcteur en tant qu'indépendant, travaillant à la relecture, la correction ou la réécriture d'articles de presse en ligne, de livres ou encore de thèses.



Cependant, en raison de la crise de la presse et de l'édition, les temps sont durs et les « clients » ne se bousculent pas au portillon



Je suis capable de travailler à la fois consciencieusement et rapidement, et suis ouvert à toute proposition (CDI, CDD, piges)