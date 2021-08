Grégoire MARTIN

Je suis actuellement étudiant en licence professionnelle Management des Organisations des Sports et des Loisirs à l'IUT de Nîmes. Auparavant, j'ai obtenu un baccalauréat Economique et Social option anglais de spécialisation puis un DUT Technique de Commercialisation à l'IUT du Creusot (71).



Je pratique le sport en club (handball) depuis bientôt 10 ans, et je n’imagine pas ma vie sans cette discipline. Je dispose d’un goût pour le contact humain que j’ai eu l’occasion de développer lors de mes différentes expériences professionnelles, ce qui me permet d’aller vers les autres avec une certaine aisance. Les autres activités que je pratique m’ont également enseigné le sens des responsabilités et de l’organisation : je m'occupe d’entraîner des jeunes gardiens de but au sein de mon club.



Les différentes formations que j’ai suivies me confèrent une palette de compétences variées. Du marketing, à la communication, en passant par l’organisation d’évènements.



Je suis attiré par le côté évènementiel du sport, l'organisation de manifestations ainsi que sa communication. Le marché de l'hospitalité sportive (accompagné un client tout au long de la prestation : transport, logement, évènement ...) actuellement en pleine croissance peut être aussi une solution.



Toutefois, mon autonomie, ma rigueur et mon ouverture d'esprit ne me contraignent pas à un seul secteur d'activité.



Mes compétences :

Marketing

Droit

Communication

Commercial

Économie