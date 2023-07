Je me nome Gregory Callay, je suis coiffeur, maquilleur, perruquier, et relookeur.

Ayant travaillez au canada, à Montréal, Toronto et à New-York.

De retour sur Paris depuis 15 ans, j'ai travaillé et je travaille encore sur les productions

De TF1, France 2, La chaine demain, M6, NT1, MCM, Virgin 17, Europe 2, et bien d'autres encore. Vous pouvez consulter mon Book sur https://www.gregorycallay.com Si mon profil vous intéresses, n'hésitez pas à me contacter. A très bientôt. Gregory