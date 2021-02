Grégory DURAND

Bonjour,



Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Industriel, je travaille depuis 2004 dans le domaine de la Qualité, principalement dans les domaines automobiles (JTEKT, FAURECIA, VOLVO TRUCKS) mais aussi dans le ferroviaire (ALSTOM) et aéronautique (VISION SYSTEMS AERONAUTICS). Tous les domaines de l'industrie m'attirent.



Les différents postes que j'ai pu occuper (ingénieur qualité, ingénieur qualité système, responsable qualité projet, ingénieur qualité fournisseur, responsable qualité produit/process/client, responsable qualité produit) m'ont permis d'aborder tous les aspects de la Qualité et de l'Amélioration Continue.



J'ai exercé aussi bien dans le domaine aéronautique (petites séries), qu'automobile ou industrie électrique (ABB - très grandes séries), où j'ai appris à m'adapter à la réactivité et les exigences particulières requises par chaque secteur.



Mes missions m'ont aussi permis de développer ma compétence de management, en gérant une équipe (jusqu'à 8 personnes).



Intéressé, motivé, investi, j'aime relever les challenges et me donner à 100% dans mon métier.



Mes compétences :

Ferroviaire

Qualité

Automobile

Ingénieur

Aéronautique

Production

Management