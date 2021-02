Grégory ESPADA

Tout d'abord attiré dans le monde de l'IT par l'infrastructure, je me suis diversifié dans l'applicatif en intégrant Capgemini depuis bientôt 8 années. J'ai donc opéré un changement en partant vers le monde du consulting d'application, plus particulièrement l'ERP SAP. J'ai pris plaisir à travailler et a être reconnu comme un très bon élément dans le domaine des autorisations, des masterdata, ainsi que du paramétrage. Par la suite, j'ai pris le virage du consulting technique sur des applications Java EE avec des activités plus orientées dans les SGBDR, mais aussi dans l'optimisation des plateformes supportant les applications. J'ai fini par occuper la fonction de responsable technique me permettant d'aller vers l'architecture technique, la coordination technique, le pilotage et ses comitologies en tout genre. Enfin, depuis bientôt une année, j'ai intégré une équipe d'architecte au sein d'un design office ou je participe à la transformation DevOps d'un ensemble d'applications en vue de les pousser dans le Cloud. J'y ai aussi une activité de gestion et d'évolution d'une infrastructure locale d'une cinquantaine de serveurs (Infrastructure physique, virtuelle, réseau, sécurité) me permettant de revenir dans un monde qui me tiens particulièrement à coeur, à savoir l'infrastructure IT, et m'amène donc à un repositionnement de consulting en infrastructure.



Mes compétences :

Infrastructure

VMware

Linux Redhat

Sécurité des systèmes d'information

Centreon et Nagios

Virtualisation

IaaS

Administration système

Cloud computing

Architecture Technique