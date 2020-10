Grégory GENTIEN

Je dispose d'une expertise technique dans le secteur du transport (9 ans d'expérience) et au sens large des savoir-faire suivants:



L’organisation d’activités opérationnelles à partir d’un planning,

L’élaboration réactive de solutions tant humaines que techniques,

Le management d’équipes opérationnelles,

La gestion d’une flotte de camions,

L’achat de produits ou prestations auprès de fournisseurs,

Le traitement et l’analyse de données chiffrées pour optimiser la rentabilité de l’activité,

La relation technico-commerciale

De bonnes connaissances des règlementations dans le secteur du transport,

De bonnes connaissances juridiques en matière de droit du travail pour gérer une équipe,

Des capacités à faire l’apprentissage et à utiliser les systèmes d'information (notamment spécialisés dans le secteur du transport),

Des compétences linguistiques en anglais (DIF mobilisé) et en allemand



Mes compétences :

Allemand

Anglais

International

Logistique

Ressources humaines

Technique

Transport

Voyages