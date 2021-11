Gregory GREGORY PRADAL (PRADAL)

Plasticien designer de formation, j’ai suivi plusieurs formes d’enseignement du design et de l’architecture.

Muni de connaissances et de compétences techniques acquises durant la préparation de mon BTS, j’ai intégré l’E.S.A.D de Reims en 2003 pour en sortir avec un master en design produit.

Ces 4 années d’études à l’école de beaux arts et de design de Reims m’ont permis d’aiguiser ma conception du design et de dégager quelques travaux personnels sur l’expérience de la matière.

Mon parcours scolaire très varié m’a donné la polyvalence intellectuelle que je recherchais pour aborder tous types de projet dans sa globalité.



Mes compétences :

Designer

Architecte d'intérieur

Dessinateur

Design

Architecture

Ébénisterie

Luxe

V-Ray

CINEMA 4D

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Sculpture

2D

3D

Bug Tracking System

Rhinoceros

Rhino3d