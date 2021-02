Grégory LECLERT

Scientifique de formation (physique, mécanique, électronique), j'ai choisi de travailler dans l’innovation par le biais du brevet. Actuellement en formation au CEIPI à Strasbourg, je souhaite ici nouer des liens avec les tenants de mon futur milieu professionnel.

Curieux intellectuellement, je me félicite de ce changement d’orientation qui me permet de découvrir en quoi les textes juridiques conditionnent également le progrès.

Une de mes particularités : je possède la double nationalité franco-américaine.



Mes compétences :

Brevets

Innovation

JEI

Nanosciences

NTIC

Physique

Propriété intellectuelle

Start up