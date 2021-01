Gregory MAS

MA VISION :



impacter des milliers de personnes a réussir et changer leur vie grâce à l'éducation financière, le développement personnel et le système d'affiliation 3.0



Je suis passionne de développement personnel, éducation financière et de voyages !



MON OBJECTIF :



Aider le maximum de personnes à réaliser l'objectif qui leur tient à coeur.



Voyager 6 mois par an autour du monde.



Je vis actuellement dans la région de Valence dans la Drôme, et j'ai pour projet dans les années a venir de vivre au bord de la mer au soleil.



POURQUOI ?



Après avoir traversé des challenges importants dans ma vie personnelle et professionnelle pendant des années, par le manque de confiance en moi, peur de la foule, échecs professionnels, dettes, etc...



Avec ma détermination et beaucoup de travail, j'ai réussi à devenir libre de dette et à sortir de la matrice financière à seulement 43 ans.



Aujourd'hui j'aide les personnes par mon expérience à sortir de la matrice financière, devenir indépendant financièrement et à réaliser l'objectif qui leur tient à coeur !



Sachez que l'atteinte de vos objectifs sera ma plus belle récompense...



Mais vous devez savoir que tout Commence par vous Même et pour vous même !



Le but est de pouvoir aider un maximum de personnes a sortir de la Rate Race, sortir des dettes et devenir libre financièrement. Alors sur ce blog, je vais parler d'éducation financière, de développement personnel, leadership et d'affiliation 3.0



Jaime également partager mes réussites, mes connaissances, mes échecs, afin de créer un cerveau commun et pouvoir échanger sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas !



Je penses vraiment qu'aujourd'hui je peux être en mesure de changer la vie dune personne même en partant de rien ! Donc j'espère pouvoir donner l'envie de pouvoir vous aidez.



SUIS-JE UN EXPERT ?



Je ne veux pas que ce blog soit du type prétentieux !



« c'est a dire moi je sais tout, non je suis un éternel apprenti »



Mais ce que je sais, c'est que nous grandirons ensemble, même si vous devez partir de zéro. Et la destination Finale sera Le Succès !



QUE VAIS-JE VOUS APPORTEZ ?



Je ne serais pas un chef, mais bel et bien votre Ami, donc liberté totale dans le travail a faire. Vous pourrez travailler d'ou vous le souhaitez.



Je vous enseignerai a faire des revenus sans limites



Vous apprendrez a devenir un Entrepreneur, même avec ZERO expérience



Votre vision du travail sera différente, vous allez réellement apprendre a travailler avec passion



Vous rencontrerez de nouvelles personnes, donc forcement de nouveaux amis



On mettra en place des stratégies gagnante pour être de vrais entrepreneurs a succès



Je vous souhaites vraiment de vivre en Abondance et surtout n'abandonnez jamais vos rêves et donnez le meilleur de vous chaque jours pour les atteindre ! Visitez mon Blog : https://www.gregorymas.com