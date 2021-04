Grégory Masson CAPITAL BOOST

Je vous offre la possibilité de donner du sens à votre épargne en réalisant un audit patrimonial global, suivi de conseils personnalisés. Je vous accompagne de manière structurée dans une réflexion patrimoniale mais également personnelle pour vous aider à recentrer vos besoins, vos souhaits, vos priorités, et ainsi définir vos objectifs à court et/ou moyen long terme.



Je vous présenterai à lissue de nos échanges une stratégie patrimoniale, de manière pédagogique pour vous apporter une entière transparence et ainsi consolider vos prises de décisions en toute connaissance de cause, dans un cadre défini en fonction de votre appétence au risque.



Vous bénéficierez de mon expérience pour accéder aux meilleures solutions immobilières, et financières du marché, tout en bénéficiant dun accompagnement sur mesure dans le respect de vos objectifs et de la réglementation en vigueur.



Je porte une attention particulière sur la qualité de mes services, la personnalisation de nos échanges, et sur les préconisations présentées, pour vous offrir une expérience innovante et satisfaisante en matière de gestion de patrimoine tout au long de votre vie.



Mon cœur de business est votre satisfaction, n'hésitez pas à me joindre au 06.20.41.12.85 ou par mail gmasson@capitalboost.fr



Au plaisir de vous entendre et de vous accompagner dans votre stratégie patrimoniale personnalisée.



Bien à vous