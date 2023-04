Grégory MAUBON est le directeur technique et le cofondateur de Fudzs, une société dont l'objectif est de créer une nouvelle façon de produire des sources de protéines naturelles et saines pour les humains grâce à la technologie de la viande cultivée. Il gère le processus de production grâce aux données, à la simulation, à la modélisation 3D et à l'intelligence artificielle.



Son expérience de plus de 25 ans dans le domaine du numérique l'a mené dans des services informatiques et commerciaux dans plusieurs domaines (biotechnologie, santé, conseil aux entreprises, marketing digital, etc.) Toujours à l'écoute du client, dans un esprit de service et de solutions, ce double parcours lui permet d'être l'interlocuteur de toutes les composantes de l'entreprise. Il apporte des solutions pragmatiques, en adéquation avec les besoins révélés et toujours en cohérence avec le système d'information en place et la communication digitale.



Il est également consultant indépendant en réalité augmentée (animateur et conférencier) depuis 2008, où il a crééArray et fondé en 2010 RA'pro (l'association francophone de promotion de la réalité augmentée). Il a aidé de nombreuses entreprises (dans plusieurs domaines) à définir précisément leurs besoins en réalité augmentée et les a accompagnées dans la mise en œuvre.



Passionné d'informatique depuis longtemps, il a obtenu un doctorat dans le domaine de la physique et de l'astrophysique. Il a acquis durant cette période des compétences techniques en informatique et la capacité de gérer un projet dans sa globalité. Il est également passionné par les personnes et les usages, il a appris à gérer des équipes de toutes tailles, en direct ou indirectement, pour les amener à donner le meilleur d'elles-mêmes.