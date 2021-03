Grégory MICHEL

Diplômé en doctorat de chimie et physique des matériaux, j’ai effectué des travaux de recherches et travaillé à la rédaction d’une thèse intitulée « Recherche de nouveaux superalliages de fonderie pour le fibrage à haute température » réalisée en partenariat avec Saint-Gobain SEVA depuis 2008.



L’élaboration des alliages, le comportement en oxydation, la tenue mécanique, ainsi que les traitements de surface sur les matériaux pour la haute température étaient au cœur de mes recherches. Ces travaux ont été réalisés sur plusieurs types de matériaux (alliages à base de fer, de nickel ou de cobalt).



Aujourd'hui à la recherche d'un emploi, je souhaiterais rejoindre une entreprise ou je pourrais leur faire bénéficier de ma motivation et de mes compétences techniques et humaines acquises lors de mes études et mes expériences professionnelles. Je voudrais aussi partager des valeurs communes, au contact de personnes cherchant également des défis innovants et l'investissement dans des projets rapidement valorisables.



Mes compétences :

Corrosion

Métallurgie

Gestion de projet

Matériaux

Traitement thermique

MEB

traitement thermochimique

EBSD