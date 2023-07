Gregory QUINET

Permettre aux utilisateurs d'avoir des outils toujours plus performants et toujours plus intuitifs, voilà ce qui motive ma vie professionnelle.



Aujourd'hui dans l'antispam chez Vade Secure, hier dans les outils de gestion réseaux militaire ou encore dans les outils dédiés aux communautés, j'ai acquis une expérience solide depuis 1999 en technologies Java/JEE et souhaite maintenant transmettre ma vision à une nouvelle génération par l'encadrement de nouvelles équipes et projets ambitieux.



Faisant parti de ceux qui ont su entrevoir puis accompagner l'essor du web 2.0, l'objectif n'en reste pas moins toujours le même, trouver et mettre en place les technologies qui sont aujourd'hui inconnues et qui seront incontournables demain.



Mes compétences :

JAVA

BDD

Hibernate

Scrum master

Linux

UML2

Struts

Gestion de projet

Antispam

J2EE

Postfix

Développement informatique

Scrum

Tomcat

Oracle

Eclipse

MySQL