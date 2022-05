Nous intervenons en qualité de conseil et nous accompagnons l’entreprise sur diverses problématiques RH : recrutement, relations sociales, GPEC, formation, mobilité ou évaluation du personnel et dans la gestion de la qualité, la mise en place de la démarche de certification ISO 9001 ( définition de la politique qualité de l'entreprise, expertise sur le système documentaire, réalisation d'audits internes, mise en œuvre de plans d'actions, etc.)