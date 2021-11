Grégory VALNY

Expert du management, de la vente et du recrutement des équipes mon rôle consiste à :



Veiller à ce que tous les points de ventes Pandora ainsi que les bijouteries présentant nos collections maîtrisent la vente qualitative de nos bijoux.

Développer la marque PANDORA et optimiser les ventes en m'assurant que les objectifs de ventes sont atteints dans le respect des moyens qui sont alloués.

. Contrôler et coordonner toutes les actions commerciales en PDV sur votre secteur.

. Vérifier que l'assistance clientèle en magasin est conforme aux attentes de PANDORA

. Planifier et coordonner le calendrier des événements promotionnels

. Gérer la mise en œuvre des procédures et directives de PANDORA dans les magasins de la marque, proposer des solutions d'optimisation s'il y a lieu.

. Motiver, animer , former et coacher les équipes de ventes ainsi que les directeurs de magasins et leurs salariés.

Conduire des évaluations régulières pour les directeurs de magasins,

. Visiter régulièrement les points de ventes conformément aux directives PANDORA,

. Participer aux réunions commerciales et salons professionnels

Ouvrir des magasins Pandora



Mes compétences :

Recrutement de commerciaux

Management d'équipe

Commercial b to b

Management commercial

Formation vente

Formateur

Directeur d'agence

Communication

Vente BtoB

Recruteur

Retail

Développement de Franchises