Grelu FRÉDÉRIC

Je suis Frédéric Grelu.



De formation DESUP en économie sociale (Claude Vienney - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) et passionné des sciences humaines, c'est au fil de mes nombreuses actions de formation en diverses directions d'entreprises et au sein même de la société toujours active que j'ai fondé en 2004 que j'ai constaté les bienfaits de lhypnose sur tant de personnes recherchant leur mieux-être.



Je me suis alors immergé en profondeur dans l'univers riche et ouvert de cette méthode naturelle, et sa puissance, sa musicalité, les immenses capacités de créativité qui sont son essence même mont décidé à l'exercer au plus haut niveau en devenant Maître Praticien Certifié Xtrëma, membre actif du Syndicat National des Hypnothérapeutes dont je respecte à la fois la charte éthique et de qualité et le code de déontologie.



Depuis toujours très intuitif et pratiquant de la dimension multiplan qui cisèle la subtilité des échanges humains, bien décidé à apprendre sans cesse des découvertes et apprentissages liés aux voyages lointains, extérieurs ou intérieurs...



Je suis sélectionné par le Réseau National Chèques Santé et je pratique tant au diapason de mes ressources acquises que conformément à l'enseignement lié au travail du Dr. Milton H. Erickson.



Ma formation élargie et mon expérience professionnelle, toujours polyvalente et soutenue, me permettent de vous aider confidentiellement, efficacement, et naturellement avec bienveillance, à dépasser durablement vos anciennes limites ou difficultés à lâcher prise pour vous ressourcer puissamment dans votre monde inconscient ...



Car cest bien là même que votre avenir peut senvisager sous d'autres perspectives, là où je peux vous accompagner pour transformer en douceur ce qui vous gêne et sur lequel vos pensées conscientes sont jusqualors restées sans effet.