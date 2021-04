J'ai participé au lancement des activités Internet à France Telecom, j'ai assuré la migration des pages Jaunes sur Internet, et était à l'initiative du lancement du portail et moteur de recherche Voila.fr et des Wanadoo locaux.

Ensuite, j'ai relancé les sites Internet de France Télévisions, en multipliant l'audience, créé le club des membres et la plateforme de VOD



Mes compétences :

Éditorial

Internet

Marketing

Rédaction