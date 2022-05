Groupe BANCASSURANCES.COM

BANCAssurances.com est le seul réseau de courtage en crédits, assurances, et immobilier.



Notre objectif :



Consolider une notoriété nationale

Mutualiser des services inaccessibles à des IOBSP et courtiers en assurances isolés

Représenter un poids économique de plus en plus important

Négocier de meilleures conditions de rémunération avec les banques et les assureurs



Notre politique de conquête du marché du crédit et de l’assurance est construite sur le recrutement et l’affiliation du plus grand nombre de courtiers en devenir ou déjà installés.



Rejoignez le Réseau des Bancassureurs !



