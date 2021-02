GROUPE BSM est spécialisé dans la distribution de moteurs électriques, pompes, réducteurs et variateurs de fréquence via sa filiale BSM TRANSMISSIONS.



Notre entreprise a une activité BtoB et BtoC directe et via son site e-commerce: www.moteur-electrique-pro.fr. Nous proposons une gamme étendue de produits. Nous vous accompagnons avec pour objectif principal de vous apporter la "Bonne Solution de Motorisation". Nos origines dans la maintenance nous a appris à être réactif pour cette raison nous assemblons nous même les réducteurs et motoréducteurs dans notre atelier. Cela nous permet d'avoir une gamme étendue disponible pour expédition immédiate.



En liaison étroite avec les fabricants et sans que cette liste ne soit exhaustive, nous commercialisons les produits suivants



- condensateurs COMAR pour moteur.

- moteurs électriques AC Motoren Gmbh, Almo, ELVEM et VEM

- moteurs à balourds Italvibras et Oli

- motoréducteurs et réducteurs Cidepa, Intecno, Transtecno

- pompes Calpeda, DAB et Pedrollo

- soufflantes réversibles CEP et Enerfluid

- variateur de fréquence LS Electric



REACTIVITE



Notre taille nous permet de réagir efficacement dans toutes les circonstances. Nos équipes mettent la satisfaction client au centre de toutes les actions quelles entreprennent. Nos stocks de moteurs, réducteurs et variateurs permettent de répondre efficacement en cas de remplacement d'un produit.



QUALITE



Partant du principe quon ne fait bien que ce que lon connait bien, nous avons fait le choix stratégique de rester concentrés sur notre savoir-faire : moteurs, motoréducteurs variateurs et pompes.



SECURITE ET RESPECT DE LENVIRONNEMENT



Nous apportons une attention particulière a la sécurité de nos équipes au sein de nos établissements. Nous intégrons en permanence le respect de l'environnement dans notre stratégie. Nous travaillons en priorité sur la réutilisation des emballages et la valorisation de nos déchets.



Pour en savoir plus: www.groupe-bsm.fr



Mes compétences :

Variateur de vitesse

Moteur électrique

Électromécanique

Maintenance des installions électriques

Maintenance

Réducteur

Pompes