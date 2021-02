Groupe GROSSET

Équipementier en véhicules industriels

Son activité est orientée vers le montage déquipements de dépotage de citernes ainsi que des systèmes et kits hydrauliques généralement destinés véhicules industriels poids-lourds (PL) et véhicules utilitaires légers (VUL). Globalement, la société propose une large gamme de produits répondant aux exigences du transport, des travaux publics ou encore de lagriculture. Elle couvre les domaines du pulvérulents, de la chimie, du pétrole et de lalimentaire. Sans oublier la distribution de remorque agricole porte-caissons PRONAR.

Carrossier - Constructeur - Carrosserie industrielle

Spécialisée dans la fabrication de caissons amovibles standards et sur-mesure. Elle satisfait aussi la totalité des besoins de ses clients dans les secteurs des travaux publics (TP/BTP) de la location de bennes ou encore de lenvironnement. Au niveau de la manutention, elle distribue installe les bras de levage ampliroll/multibennes et les grues de levage auxiliaires.