Groupe Media ADJAFEELING

AGENCE CREATIVE DE COMMUNICATION / MEDIA / MARKETING /BRANDING / PUBLICITE / ÉDITION / SUPPORT DE COMMUNICATION /TOUTE IMPRIMERIE / SERIGRAPHIE / CRÉATION DE CONTENU / CADEAUX D'ENTREPRISE / RELATION PUBLIQUE / EVENEMENTIEL / CAMPAGNE ET PROMOTION - IDENTITE DE MARQUE



Le Groupe Média Adjafeeling est spécialisée dans la Publicité, Communication globale, médiatique, communication visuelle , la création de tous supports de com, graphique, multimédia.

notre spécialisation en Imprimerie Numérique, Offset et toutes les formes et formats d'impression date de fort longtemps.

Nous avons également marqué nos empreintes dans l' édition scolaire, la sérigraphie, les supports PLV et ILV, et dans la confection et personnalisation de toutes sortes de tenues pour tous les secteurs d'activité bref le marketing de contenu etc.

Email: adjafeelingsarl@gmail.com

221 78 381 81 66