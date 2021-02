Gueladjo TOURE

Titulaire d’un master2 en M.O.N.E Management des Organisations de la Net Economie, adepte et inconditionnel des réseaux internet, j’ai tout naturellement entrepris de travailler dans le domaine du référencement du web marketing.



Grâce à mon cursus, j'ai acquis les connaissances nécessaires pour créer et développer le système d'information d'une entreprise



Après 6 mois de stage, je suis actuellement en poste chez Responis en tant que Webmarketer et je réalise le référencement (naturel et payant) de plusieurs sites internet de ce groupe sous la responsabilité d’un Webmarketer expérimenté.



Rigoureux, dynamique et adepte du travail bien fait, j’ai eu l’occasion de développer ces qualités à travers des expériences variées aussi bien dans le domaine de la mode que dans mon activité actuelle comme web marketer.



Mes compétences :

SMO

Google

SEO

Traffic manager

Internet

Wordpress