Guerane TINE

Après une dizaine d'années passée dans l'enseignement Moyen et secondaire au Sénégal, comme professeur d'histoire et de géographie, je me suis réorienter vers le numérique éducatif.

C'est à ce titre que j'ai subi différentes formations sanctionnées par un Master en ingénierie pédagogique multimédia (IPM), et un Diplôme Universitaire de Recherche en Education Numérique (DUREN) obtenus à l'Université de Lille et une Certification en tutorat obtenue à l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS).

Mon ambition est de contribuer à la révolution du numérique éducatif en Afrique à travers un dispositif innovant, attractif et stimulant pour l'apprenant.