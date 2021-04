Guihong LI

Je suis ingénieur mécanique diplômée des Arts et Métiers avec un dimplôme master recherche mécanique solide en chine.



Cinq ans d’expérience de travail dans le domaine nucléaire (deux ans chez un fabricant de robinetterie et trois ans dans une entreprise d'ingénierie en tuyauterie) m’ont permis d’exercer des responsabilités dans le domaine associatif, où j’ai pu travailler au sein de plusieurs services d’ingénieurs et réaliser des projets concrets. Ces derniers m’ont permis de développer mon esprit d’équipe et mon sens relationnel. Aussi, mes connaissances de mécanique durant mes études ont pu être appliquées pour mon travail dans l’industrie nucléaire.



Avec ma double culture franco-chinoise, deux ans d'expériences de pilotage de projets internationaux, je m'adapte facilement aux différentes situations et à l’environnement international.



Rigoureuse avec un bon esprit d'analyse et une bonne capacité à travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie, je suis à l'écoute d’opportunités pour évoluer dans ma carrière. Je souhaite saisir une opportunité internationale dans le domaine de l'énergie (nucléaire, Gaz), au sein d'un service technique et avoir la possibilité d'évoluer dans un service achat ou commercial.



Mes compétences :

Catia v5

Microsoft Excel

AutoCAD

SolidWorks

Ansys

Fluent