Guilbert DAMIEN

Mes 8 années acquises en cabinet d'expertise comptable m'ont permis d'atteindre le niveau d'Expert Comptable et d’intervenir auprès de PME sous toutes formes juridiques : de la micro-entreprise à la SA, dans différents secteurs d’activité, commerce, prestation de services….



Par le suite, j'ai complété mes compétences par 11 années au sein du Groupe Odaya Holding, PME présente sur le secteur E-commerce du jardin et de l'intérieure de la maison via son site de vente en ligne : www.habitatetjardin.com



En qualité de responsable comptable de la PME, j'ai accompagné l’ensemble du groupe et de ses différentes filiales dans sa croissance économique depuis 2008



Depuis 2016, le groupe développe ses ventes à distance dans un environnement à l'international dont Je supervise la mise en place des procédures comptables, fiscales et financières dans chaque pays.



Ces expériences m'ont permis de superviser le service comptabilité dans le cadre de la production des comptes annuels : son organisation, la mise en place de logiciels, ses procédures, et son évolution dans une dimension internationale



Mes compétences :

Gestion

Expertise comptable

Visual Basic for Applications

eCommerce

Microsoft Word

Microsoft Excel