Guilherme D'OLIVEIRA

Enthousiaste et passionné, j'ai une grande expérience des environnements internationaux. Je cherche maintenant à construire ma carrière dans une entreprise en pleine croissance où je peux apporter mes compétences et mes connaissances.



En tant que personne motivée et adaptable, mes compétences en matière de gestion de clients et de projets me permettent de me plonger dans n'importe quel projet. Je suis trilingue, je parle couramment l'anglais, le français et le portugais. Mon espagnol est également de niveau professionnel, et j'ai un peu d'irlandais - il est clair que j'ai un amour pour les langues !



J'ai une formation en droit et en ressources humaines. Je suis titulaire d'une licence et d'une maîtrise en droit, en relations internationales et en gestion. Cela me donne une perspective unique, la capacité de penser stratégiquement, de négocier et de persuader.



Compétences techniques : SIRH, Workday, JIRA, HCM, gestion de projet



Compétences relationnelles : communication, flexibilité et adaptabilité.