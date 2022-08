ISO 9001 Lead Implementer



Mes compétences :

Planification et mise en œuvre des systèmes de man

Mise en place de la surveillance et de la mesure d

Evaluation des performances des systèmes de manage

Rédaction, mise en place et suivi des Plans d'Assu

Suivi qualitatif et quantitatif des travaux

Accompagnement à l’audit de certification des syst