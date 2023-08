Guillaume AUDET

Chargé de projet SI dans le secteur hospitalier, j'assure le déploiement du SI MediBoard dans les cliniques de nos clients.

Mon bon relationnel me permet d'être en phase et à l'écoute de mon équipe et de mes clients. Alors que mes expériences industrielles et transverses (marketing, financière, communication, gestion du changement ..) m'apportent rigueur et méthodologie, tout en me permettant d'être à l'aise avec tous les services d'une société.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Python Programming

C Programming Language

Gestion de projet

Electrotechnique

Electronique

CAO

Sous-traitance

Marketing

Banc de tests

Comptabilité

Test

Management transversal

Communication