Bonjour,



J'ai efféctué toute mon expèrience dans le domaine de l'audiovisuel et des médias.



Je sort d'une formation professionelle en tant que directeur de la production afin de maitriser tous les paramètres de gestion et financement d'une production.

J'y ai assimillé une vrai technique de travail auprès de Michel VILO.



J'occupe le poste de Responsable de production avec un statut de cadre dans une agence de communication audiovisuelle et évènementielle.

Ce domaine étant entièrement nouveau pour moi(la communication d'entreprises) j'ai du apprendre et me former rapidement pour comprendre les enjeux de ma fonction.



Travaillant sur plusieurs productions audiovisuelles en simultanée, ainsi que sur des évènements de plus de 400 convives, l'organisation et la vigilance et le souci du détail fut mes mots d'ordre.



De plus, j'ai piloter le développement de projets multimédia en ligne sur plusieurs mois, pour parvenir à la réalisation d'une vidéothèque efficace et pratique sur Internet. Cette application clent avait pour originalité de diffuser des grands format de vidéo (720/500 pbs)permettant aux utilisateurs d'utiliser la fonction "plein écran". Au delà de la grande qualité et du comfort visuel qu'offrait ce format, la vidéo pouvait se lire immédatement.



En plus de ma fonction de Respnsable de production, j'avais le profil de Respnsable Commercial.



L'agence Toutim avait déjà en compte le groupe Bouygues et la majeur parties de ses filiales (ETDE, Bouygues Batiment IDF, TF1 Institut, ....)quand j'ai pris mes fonctions.



Depuis, en l'espace de 7 mois(date à laquelle j'ai signé mon premier compte) j'y ai créé 3 nouveaux comptes. Le métier est passionnant même si je garde une préférence pour le domaine de l'édition musicale que j'ai bien connu lors de mon expérience chez Musique&Music.



Merci pour votre attention et a bientôt.



Guillaume BENHAIM





Mes compétences :

Chine

Commercial

Création

Directeur de production

Édition

Musique

Post-production

Postproduction

Production

Publicité

Radio

Société