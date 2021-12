Guillaume BETIN

Conducteur de travaux en menuiserie extérieures (bois-Alu-PVC) et intérieures (agencement, bardage…), après 5 années d’expérience, j’ai appris à maîtriser tout les ressorts du métier et ainsi trouver les meilleures méthodes permettant de mener à bien des projets de toutes tailles. J’ai aussi pu acquérir beaucoup d’expérience dans les études des appels d’offres (analyse des pièces écrites, trouver les solutions techniques, établir les plans sur AUTOCAD, quantitatifs, demandes de prix fournisseurs …)

Je recherche aujourd'hui un poste de technicien en bureau d'étude dans le domaine de la menuiserie qui me permettrait de mettre à profit les compétences que j'ai acquises tout au long de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Internet

Microsoft Excel

AutoCAD

Microsoft Word

Microsoft Office