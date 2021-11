Guillaume BIERENT

PURENERGY ASSOCIATES est une société de services en achat d’énergie et gestion du risque. Nous travaillons en France et en Europe pour le compte de clients tertiaires et industriels : http://www.purenergy-associates.com/



PURENERGY is a service company specialized in energy procurement & risk management. We work in France and Europe on behalf of commercial and industrial customers : http://www.purenergy-associates.com/



Mes compétences :

Trading

Risk management

Conseil

Gaz

Achats