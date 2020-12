Guillaume BOTÉCULET

Actuellement, chef de projet web et nouvellement titulaire d'un master 2 en Informatique, je souhaite appliquer mes nouvelles compétences associées à mon expérience professionnelle dans un nouvel environnement.



Après 10 années passées dans le développement de site internet avec comme principale mission l'étude, la conception et l'encadrement de l'équipe de développement du site Interencheres.com (1er site Internet d'annonce de ventes aux enchères en France), j'ai obtenu un congé individuel de formation (CIF) avec comme objectif de me conforter dans les nouvelles technologies Mobile et Internet et d'atteindre le niveau bac+5.



Ce diplôme acquis, J'aimerais poursuivre ma carrière professionnelle en tant que Chef de projet web – informatique / Analyste-programmeur.



Autonome, réactif, possédant un bon esprit d'équipe et une grande faculté d'adaptation, je peux contribuer au développement de votre entreprise en y apportant mes compétences professionnelles et cela dès Janvier 2014.