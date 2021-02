Guillaume BOUCHARLAT

Les études que j'ai poursuivies jusqu'à présent n'ont pour moi de véritable sens et de finalité que si elles servent à partager et à transmettre des connaissances aussi essentielles pour notre temps, que l'histoire et la géographie. Connaissances indispensables à la compréhension de la marche et des visages du monde dans lequel nous vivons, à la lumière des enseignements du passé.

Je crois que ma passion pour ces disciplines, ainsi que mon goût pour la prise de parole en public, me permettront d'accomplir un travail pédagogique utile.

D’autre part, mes expériences professionnelles diverses ont construit chez moi une faculté d’adaptation solide, un grand esprit d’ouverture, ainsi qu’une vraie curiosité de l’autre.

Parallèlement, en plus de m’avoir formé au métier d’historien et initié à la rigueur de la recherche scientifique, ma formation universitaire m’a appris à maîtriser la technicité de la réflexion de haut niveau. Ayant fait le choix de travailler en mêlant toujours enquêtes de terrain et consultations de fond d’archives, mes années d’études m’ont rodé au travail de recherche et de confrontation des sources, à la technique de l’interview, à l’esprit de synthèse et à la préparation d’exposés.

Enfin, mes dernières expériences professionnelles dans le domaine de l’enseignement m’ont permis de mettre en pratique les apprentissages des expériences précédentes au service de l’éducation des plus jeunes. Elles m’ont permis de construire une autorité solide en assurant l’encadrement des élèves avec un très bon relationnel. De développer également une pédagogie efficace en vue d’aider les élèves à acquérir une solide culture générale et d’assimiler les compétences exigées par les programmes. Cela, tout en sachant différencier son enseignement en fonction des besoins et des facultés de chaque élève. Elles ont aussi renforcé mon goût pour le travail de groupe ainsi que la mise en place de projets collectifs. C’est à dire en étant capable de mettre en œuvre des approches pluridisciplinaires de ma matière et d’inscrire sa pratique professionnelle dans l’action collective de l’établissement.



Mes compétences :

Enseignement

Communication

Pédagogie

Travail collaboratif

Solidaire et engagé

Gestion de projets

Prises d'initiatives

Pédagogue

Esprit d'analyse