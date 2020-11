Guillaume BOUCHÉ

Après plus de 15 ans dexpérience dans la prestation de SERVICES en ENVIRONNEMENT pour lINDUSTRIE, j'ai débuté le 02/03/2020 mon premier emploi de Coordinateur QSE suite un diplôme de Responsable QSE obtenu en septembre 2019.

Adaptable dans toutes les missions qui m ont été confiées depuis mes débuts, Généraliste par formaiton et par conviction, je m'intéresse au travail des gens et à leurs problématiques ; c'est ainsi que j ai pu progresser et performer. C'est aussi pour cela que la TRANSVERSALITE du métier de QSE m'a séduite.

MANAGER cest vraisemblablement cet aspect du travail qui ma amené à me passionner pour la SECURITE ; mon approche QUALITE est quant à elle destinée à lefficience : utiliser les bons outils pour atteindre les objectifs.

COMMUNIQUER c est LA clé.

Mon approche TERRAIN c est ce que je veux apporter.

Je suis en CDI depuis le 21/09/2020 dans un grand groupe sucrier.

A bientôt



Durablement vôtre



Guillaume



Mes compétences :

Planification

Service client

Audit interne

Management opérationnel

Amélioration continue