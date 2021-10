Guillaume BOUSCARRAT

M'appuyant sur mon bagage initial d'ingénieur généraliste spécialisé en matériaux, traitements et revêtements de surface ainsi que sur ma première expérience professionnelle d'ingénieur projets au sein du CITRA, je travaille actuellement et depuis 3 ans au sein du groupe HEF en tant que Chef de projets.



L'expérience engrangée tout au long de mes années d'activités m'a permis de gagner en polyvalence. Ainsi, j'ai eu l'occasion de travailler pour des entreprises de petite et grande tailles dans des contextes à la fois nationaux et internationaux.



Mon objectif principal au sein d'HEF est d'industrialiser un nouveau dépôt, le ta-C, qui est un dépôt sous vide base carbone. Pour ce faire, je travaille au quotidien en étroite collaboration avec les départements de la R&D, du marketing, de la qualité, du contrôle et de la production.

La mission porte à la fois sur le développement produit et son optimisation, sur l'upscaling des procédés ainsi, qu'entre autres, sur la promotion produit auprès des clients et des équipes de vente.



Travailler pour le compte d'un sous-traitant automobile me permet d'acquérir une expérience industrielle sur des domaines variés tels que la logistique, la supply chain, le développement court-terme, le marketing, l'analyse de coûts et le management de projets.



En outre, cette expérience vient compléter ma précédente activité au CITRA en tant que partenaire et/ou sous-traitant pour des entreprises de tailles moyennes ou des grands groupes dans des domaines aussi variés que le médical, le luxe, l'aéronautique, etc.

Tout cela me permettant de gagner en adaptabilité.



Mes compétences :

Microscopie électronique à balayage

Caractérisation des matériaux

Dépôt physique en phase vapeur

Gestion de projet

Matériaux

Traitement de surface

Métallurgie

Dépôt chimique en phase vapeur

Informatique

Bibliographie

Linux

Microsoft Office

Recherche scientifique

Qualité