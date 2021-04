Guillaume BRAUD

Ingénieur agroalimentaire très sensible à l'Excellence Industrielle, j'ai choisi de me spécialiser en Lean Management.



Ce système de production inventé par Toyota a largement éprouvé son efficacité en terme de performance industrielle.



Outre la connaissance et la mise en oeuvre de ses outils, le Lean se réalise par le biais des systèmes de management et par le développement dune culture de lamélioration continue, liés à une parfaite compréhension de la philosophie Lean.



C'est pourquoi j'ai développé une thèse professionnelle centrée sur le développement des hommes par l'acquisition de compétences et l'obtention de résultats immédiats : "Impliquer son encadrement intermédiaire dans le Lean Management pour une amélioration durable de ses performance".



Je souhaite m'engager aux côtés d'une entreprise qui s'inscrit dans cette politique ou en tant que consultant. Plus qu'une fonction, je recherche avant tout un projet, des rencontres.



Je suis donc à votre disposition pour construire ou pérenniser votre démarche d'amélioration continue vers l'Excellence Opérationnelle.



Mes compétences :

Lean

Qualité

Agroalimentaire

Management transversal

Amélioration continue

Gestion de la production

Management

Production

Conduite du changement

Gestion de projet