Guillaume CNUDDE

Formé aux métiers de la Distribution , j'ai pu acquérir sur les outils de gestion du métier Achats , avant de commercialiser des collections textiles , puis de meubles auprès des Centrales nationales de la Grande Distribution ( GSS, GSA , VAD ).

Agent commercial depuis 2011 , je représente une PME , spécialisée dans la production , distribution et pose de solutions de protections solaires auprès de professionnels du bâtiment ( Architectes , Maitre d'œuvre , entreprises de bâtiment ) mais également auprès des collectivités locales ( Mairies, conseils généraux, hôpitaux , universités.) . Je développe et importe des collections spécifiques de meubles auprès de Grands Comptes de la Distribution .

Véritable développeur , ces différentes expériences me permettent, aujourd'hui, d'adapter mes offres au plus près des besoins des clients , de gérer l'ensemble du processus, de la prospection commerciale au suivi après vente .



Mes compétences :

budgets

Prescriptions

Ingénierie

Production