Guillaume COLIN (GUILLAUME COLIN)

Après avoir terminé mes études en Ecole de Commerce à Paris, avec une spécialisation « commerce international », jai travaillé à différents postes de responsabilité commerciale (incluant le management dune équipe), en passant par la gestion de ma propre structure de (5 personnes).



Je suis actuellement en poste en tant que responsable commercial dune « business unit industrie » pour un fabricant allemand de robinetterie industrielle dans sa filiale française. Je définis les objectifs et les budgets, je construis la stratégie adéquate, et je pilote léquipe commerciale pour atteindre mes objectifs définis avec le groupe et le responsable de filiale.



Homme de terrain, je participe activement à la mise en place de la stratégie chez les clients et assure la gestion des projets, surtout auprès de grands groupes chimiques et pétrochimiques (Arkema, Solvay, Kem One, Elkem, BASF, Vencorex, Total), mais également des groupes comme Suez, Véolia ou Engie, pour lesquels je suis linterlocuteur stratégique.



Jassure également le reporting de mes actions, et contrôle celui de mon équipe, pour une communication parfaitement pérenne et fluide au sein de tous les départements de lentreprise.