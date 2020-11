Guillaume DANTIGNY

Mes sincères salutations,



Actuellement Ingénieur en bureau d'étude de conception et calculs mécanique, je suis à la recherche d'opportunités de postes sur Nantes et ses environs.



Aujourd'hui, je travaille chez Capten Consulting en tant que consultant depuis Septembre 2018 au sein des bureaux d'étude de diverses clients tels qu'Airbus ou Tronico.



Ma vision de ma future carrière est à aujourd'hui une amélioration de ma polyvalence dans les différents secteurs d'activité. Ainsi, ayant travaillé dans les domaines du spatial, de l'énergie et de l'aéronautique, je suis ouvert à la découverte d'autres domaines (tels que le médical, l'automobile, la maritime ...). Je suis également ouvert à des secteurs plus spécifiques dans ceux déjà découverts (comme les énergies propres, l'héliportage ...) afin de m'ouvrir sur d'autres techniques et méthodes de ces secteurs qui m'ont plût.



Je reste donc ouvert à toute proposition et/ou contact.



Mes compétences :

Programmation (Shell, C)

Simulation et solveur (Abaqus, Permas)

MATLAB

CAO (SolidWorks, Catia)

SAP Material Management

Logiciels 2D (Autocad)