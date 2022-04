Guillaume DE LESCAZES

+ L'animation sous toutes ses formes...

+ Définir une direction artistique

+ Créer un univers intelligible et propre à chaque marque

+ Trouver des façon innovantes de raconter des histoires

+ Faire de chaque rencontre une aventure profondément humaine



Voilà maintenant un peu plus de 2 ans que je me suis installé à mon compte. Après des débuts difficiles mais fort stimulants, j'ai rapidement trouvé quelque client clients qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui j'ai à mon actif des films pour des marques reconnues commes Dior, Jean Paul Gaultier, ou encore Vichy.



Passionné par mon travail, je conçois, réalise et exécute, l'ensemble des projets que je suis amené à mener à terme. Les techniques que j'utilise sont diverses et dépendent du projet ainsi que de budget qui lui est alloué. Je réalise aussi bien des fims en 3D ,sous 3DS Max, que des films dits de Motion Design, avec After Effects.



Toujours friand de rencontrer de nouveaux clients, je vous invite à me contacter si mon profil vous intéresse afin que je vous donne un aperçu de mon univers.



Mes compétences :

Arts

Chef de projet

Chef de projet multimédia

Chercheur

Cinéma

Créatif

Design

Directeur artistique

infographiste

Motion

Motion Design

Multimedia

Photographie

Réalisateur