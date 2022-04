Guillaume DE MATHA

Par la présente lettre, je voudrais me présenter,



j'évolue dans la fonction de l'animation depuis 11ans, je me définirais moi-même comme une personne motivé, de bonne humeur, enthousiaste, à l'écoute et de conseil. Je voudrais mettre mes qualités à profit d'une nouvelle branche de travail.

En effet, je voudrais me reconvertir dans la fonctions commercial et je verra ca comme un challenge et un tournant dans ma vie professionnelle.

Je verrais cette fonction comme une étape idéale dans ma carrière. Dans la fonction d’animateur sportif et je compte pouvoir continuer à me perfectionner en tant que professionnel.



Je souhaite pouvoir vous rencontrer lors d’un entretien personnel pour vous exposer plus en détail mes motivations et ma fonction . Vous pouvez me contacter par téléphone indiqué sur mon curriculum vitae, ou par e-mail à l’adresse guillaumedematha@gmail.com.



Avec mes meilleures salutations,







De Matha Guillaume