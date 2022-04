Guillaume DE MEIJ

• Diplômé du Master Grande Ecole en Marketing Produit & Innovation, obtenu à Neoma Business School



• Mémoire de master réalisé sur le secteur des E-sports: "Le comportement du consommateur dans le milieu de l'E-sport"



• Compétences principales: marketing stratégique et opérationnel, communication et project management



• Langues: français, anglais, allemand et néerlandais



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Travail en équipe

Communication

Étude de marché

Project Management

Marketing Digital