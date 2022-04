Je travaille dans le web, la communication et l'image.



Mes champs d'actions résident surtout dans :



- Le web / web mobile

- Les réseaux sociaux

- La photographie

- L'image

- Les nouvelles technologies



Je suis par ailleurs chargé de la gestion et du développement de la présence web et de la communauté d'Aston iTrade Finance.





Mes compétences :

Networking

IOS

Communication

Web

France

Social networks

Photo