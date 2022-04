Guillaume DE VILLELONGUE

Votre dynamisme commercial tient une large part à la réussite de votre entreprise !

Votre marché, tout comme les gens qui le composent ont changé. Alors ?

Comment orienter vos nouvelles démarches commerciales ?

Comment tirer profit d' Internet, de l'e-mailing, des réseaux sociaux ?

Quels sont ces nouveaux outils qui soutiennent le développement des entreprises performantes ?

Comment mettre à niveau votre équipe de façon concrète et progressive ?

Depuis plus de 15 ans au contact des dirigeants et de leurs entreprises,

je vous apporte des réponses concrètes, une expertise commerciale axée TERRAIN

Votre stratégie commerciale ne peut rester statique face aux changements

Rencontrons-nous !



Mes compétences :

CONSEIL

CONSULTANT

VENTES

COMMERCIAL

COMMUNICATION

FORMATEUR