Guillaume DE VILLEMEUR

Ingénieur @EPITA - Directeur de projets @Atos



• GERER L'ACTIVITE

- Accompagner la gestion et l’évolution des systèmes d’informations au plus proche des besoins utilisateurs ;

- Aider à construire une vision stratégique et la traduire en solutions innovantes à forte valeur ajoutée ;

- Animer et coordonner les activités transverses des équipes, en lien avec les maîtrises d’œuvre, maîtrises d’ouvrage et les autres sous-traitants pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie définie, afin de contribuer à la convergence des différents acteurs ;

- Être le garant des engagements opérationnels au quotidien et de la tenue des engagements (délais et qualité) ;

- Suivre les tableaux de bord de gestion et des indicateurs de niveaux de services, pilotage financier et gestion des risques ;

- Participer au processus d'allotissement et de planification ;

- Élaborer et suivre les budgets et consolider au niveau de la direction ;

- Industrialiser et normaliser les activités, outils et les processus liés à l’activité ;

- Améliorer les processus transverses liés à l’équipe en collaboration avec les directions des systèmes d’information des clients.



• GERER LE PERSONNEL

- Coordonner, gérer et animer les équipes d’intervenants ;

- Recruter, encadrer, conseiller et accompagner les directeurs de projet, chefs de projet, ingénieurs, administrateurs et techniciens (jusqu’à 35 personnes) ;

- Répartir la charge de travail, en volume et en calendrier en fonction des prévisions d’évolution des effectifs, des compétences et des priorités ;

- Diriger, organiser, planifier et contrôler les activités du Pôle.



Mes compétences :

Gestion du risque

Gestion de projet

Management opérationnel

Certification ITIL

Gestion financière

Conduite du changement

ITIL Foundation V3

TMA

Avant vente

Management

Cloud computing

Direction de projet

Gestion de programme

Accompagnement au changement

Gestion du changement

Intégration